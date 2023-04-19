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HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...

HDP İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, muhalefetin kendilerini nasıl tanımladığının önemli olmadığını vurgulayarak, "Biz bu sürecin, bu dönüşümün yapısal mimarlarından birisi olacağız." dedi. Önder, Kürt sorununun çözümü için ise Kandil ve İmralı'nın dışlanamayacağını belirtti. Önder, kısa bir süre önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermişti.

HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...
Ekleme: 19.04.2023 - 23:05 Güncelleme: 19.04.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...
6'lı koalisyon HDP'nin yönetime ortak olmayacağına dair söylemler ile kendini savunmaya çalışsa da, HDP'den gelen her açıklama bu durumu yalanlıyor. HDP İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, yeni dönemde 6'lı koalisyonun seçimi kazanması halinde kendilerinin sürecin mimarları arasında yer alacağını söyledi. Önder, Kürt sorununun çözümü için PKK ve Öcalan'ın dışlanamayacağını, terör örgütü ve terörist başının sürecin içinde olması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye Kürt sorununu çözme sözü vermişti. HDP, Kürt sorunu için bir kez daha İmralı ve Kandil'i işaret etmiş oldu.

HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...

HDP'Lİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER: DÖNÜŞÜMÜN YAPISAL MİMARLARINDAN OLACAĞIZ

HDP İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, seçimi 6'lı koalisyon ile birlikte kazanmaları halinde sürecin mimarlarından olacaklarını söyledi.

Önder, 'HDP son seçim olan 2019 yerel seçimlerinde 'kazanma ve kaybettirme' stratejisiyle hem kayyım atanan belediyeleri geri aldı, hem de büyükşehirlerde AKP'ye kaybettirdi. Bu dönem için aynı stratejisi sonuç alır mı?' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

Bu dönemin kazanma ve kaybettirme aralığının dışında bir karakteri var. O noktadan daha ilerideyiz. Bu dönem bir demokratik dönüşümün kurucu mimarları arasındayız. Muhalefet yada iktidar bu konumumuzu istediği kadar tahfif etsin. Başka türlü anlamlandırsın yada adlandırsın önemli değil. Biz bu sürecin, bu dönüşümün yapısal mimarlarından birisi olacağız. Bizdeki birikim ve deneyim, bizdeki politik perspektifin dışında süreci karşılayacak bir siyasal pratik yok. Ne sağda ne solda. Onun için kazanma-kaybettirmenin üstünde bir yerdeyiz.

HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KANDİL VE İMRALI'YI İŞARET ETTİ

Sırrı Süreyya Önder, Kürt sorununun çözümü için yeni dönemde umutlu olduğunu, çözüm sürecinin yaşanacağını söyledi. Önder, Kürt sorununun PKK'sız ve Abdullah Öcalan'sız çözülmeyeceğini de belirtti. Önder, 'Bütün paydaşlarını içermeyen ve bütün boyutlarıyla ele alınmayan hiçbir planın yürüme şansı yoktur.' dedi.

HDP, 6'lı koalisyona Kürt sorunu için rotayı çizdi: İmralı ve Kandil olmadan olmaz...

KILIÇDAROĞLU, ÇÖZÜM SÜRECİ VADETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyon adına HDP ile TBMM'de görüşme gerçekleştirmişti. HDP'nin şartlarını masa adına kabul eden Kılıçdaroğlu, çıkışta bir yanına Pervin Buldan, diğer yanına ise Mithat Sancar'ı alarak Kürt sorununu çözmeyi vadetmişti. HDP, Kürt sorununun çözümü için kendisinin yanı sıra Kandil ve İmralı'nın da muhatap alınmasını şart olarak ortaya koydu.

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