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İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?

Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti'nin seçim beyannamesi dün Genel Başkan Meral Akşener’in katıldığı aday tanıtım toplantısında duyuruldu. Beyannamede 'cinsel yönelim' ifadesi kullanılarak toplumun cinsiyetsizleştirilmeye çalışıldığı LGBT gibi sapkın akımların hukuki koruma altına alınacağı vadedildi. Masanın diğer ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullanarak eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına karşı çıkmıştı.

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
Ekleme: 17.04.2023 - 12:06 Güncelleme: 17.04.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
14 Mayıs seçimlerine Yedili Masa'daki ortaklarıyla birlikte giren İYİ Parti'de seçim beyannamesi açıklandı.

İYİ Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısı dün Ankara'da ATO Congresium'da düzenlendi. Akşener'in de katıldığı toplantıda partinin seçim vaatleri tek tek sıralandı. İYİ Parti Seçim Beyannamesi, "Adil Türkiye, Saygılı Türkiye, Nitelikli Türkiye, Güçlü Türkiye" isminde 4 başlıktan oluşuyor.

Sapkınlığa yasal koruma vaadi
Beyannamede ‘Kadına Yönelik Şiddet’ başlığı altında 'cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadele' bahanesiyle, aileyi yok etmek ve toplumu cinsiyetsizleştirmek adına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT gibi eşcinsel sapkın akımlara yasal ve hukuki koruma vadedildi.

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?

Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı;

"Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz."
Karamollaoğlu: Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?
İYİ Parti aile kurumunu adeta dinamitleyen sapkın akımlara 'yasal' koruma vadederken Yedili Masa'nın bir diğer ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bu duruma şiddetle karşı çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan Karamollaoğlu, aile mefhumu bozulursa toplumun ayakta tutulamayacağını söyleyerek şu açıklamada bulunmuştu;

"Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile; toplumun temelidir, çekirdeğidir. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz"
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İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
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