Almanya'da skandal görüntüler! Cemil Bayık: Dostlarımızdan Apo için özgürlük istiyoruz

Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsveç, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor.Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları bir eylem düzenledi. Terör destekçilerinin Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi.Cumhur İttifakı partilerine seçim çalışmalarında köstek olan Almanya HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi. PKK sempatizanları sokaklara dökülerek Abdullah Öcalan'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi. Skandal gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza attı.Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık 'Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir.' dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir.Elabaşı Öcalan'nın özgürlüğü için rezalet bir çağrıda bulunan Bayık, 'Buradan aydınlara yazarlara çağrımdır önder Apo'nun özgürlüğü için bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu süreçte mücadeleyi yükseltme zamanıdır. Uluslararası kurumlar, Avrupa Adalet Konseyi, uluslararası hukukçular sorumluluklarını yerine getirmeli' ifadelerini kullandı.Diğer yandan Avrupa her seçim döneminde olduğu gibi yine çifte standardı ortaya koyuyor. Almanya'da seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken Millet İttifakı'na olağanüstü bir destek sağlanıyor.Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi şu ifadeleri kullanmıştı:Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine destek veriyorlar. Mesela okulların salonlarını kendilerine tahsis ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın partilerine özellikle köstek oluyorlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahseden Almanya ve Hollanda'da çifte standart uygulanıyor. Bu aslında direkt olmasa bile dolaylı da olsa seçimlere müdahaledir.Eğer bir yasa varsa bu herkese aynı şekilde uygulansın. Maalesef çifte standardı her zaman olduğu gibi bu sefer de görüyoruz.