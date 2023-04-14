ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı

CHP'nin aday listesine tepkiler bitmiyor. Türkiye karşıtları, PKK seviciler ve FETÖ yandaşları ile dolu CHP 14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili listesi kendi tabanını da endişeye düşürdü. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olan ve daha önce CHP milletvekilliği de yapan Hüsnü Bozkurt sert sözlerle CHP yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 30 kişinin aday adayı olmasına rağmen tek kişinin bile listeye giremediğine dikkat çeken Bozkurt "Kemalizm ırkçılıktır diyenler liste başı oldu. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?" dedi.

14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili aday listeleri belirlendi. Listelerin belirlenmesi ile birlikte 7'li Koalisyon ve özellikle de CHP'de işler iyice karıştı. DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti kontenjanından CHP listelerine giren isimler büyük tartışmaya neden oldu. CHP listesinde bunun yanı sıra FETÖ ve PKK'ya yakın ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimler de aday oldu.Listeler belli olduktan sonra CHP'ye ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt zehir zemberek ifadeler kullandı.Hüsnü Bozkurt CHP'den aday olanların geçmişleri ve söyledikleri ile CHP kimliği taşımadığını söyledi ve partide Atatürkçülerin kalmadığını dile getirdi. 'Ben Kemalizm ırkçıdır faşisttir diyen insanların meclise girmesini istemem. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıyım. 3 maymunu oynayamam' diyen Bozkurt çarpıcı bir değerlendirmede daha bulundu ve 'Siz bu vekilleri meclise getiriyorsanız sizin Kemalizmle Atatürkçülükle derdiniz var demektir.' dedi.CHP eski milletvekili Bozkurt ayrıca ilginç bir bilgiyi de paylaştı. CHP'ye 30'a yakın Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi ismin adaylık için başvuruda bulunduğunu belirten Bozkurt 'Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye başvuruda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim.' ifadelerini kullandı.Hüsnü Bozkurt, partide PKK'ya yakın isimlerin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı da paylaştı. 'Anayasanın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz?' şeklinde konuştu.