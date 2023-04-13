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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti.

Ekleme: 13.04.2023 - 15:48 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı.

Mahkeme, iade kararının bozulması talebini reddetti.

ÖZER AĞUSTOSTA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

7 ARALIK'TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.
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