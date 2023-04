Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'

Bingöl'de şehit kardeşine küfür eden İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi parti tarafından yeniden Kocaeli 1.sıra Milletvekili adayı gösterildi. Şehit kardeşine küfür eden Türkan'ın yeniden Milletvekili adayı gösterilmesine Trabzon'lu şehit ailelerinden tepki geldi. Trabzon'da 15 yaşında PKK'lı terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül ,' Bingöl'de şehidimizin kardeşine küfür eden küfürbaz,partisi tarafından yeniden ödüllendirilerek Kocaeli'nde 1.sıra milletvekili adayı yapılıyor.Genel başkanı Akşener'in kürsüden neden mermi savurduğunun anlamı ortaya çıktı. Bu millet size o merminin hesabını soracak'.dedi. Şehit babası ve aynı zamanda Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ise,' Geçmişte şehit yakınına küfür eden kişiyi partisi ödüllendirme anlamında yeniden Kocaeli'nde 1.sıradan Milletvekili adayı yapılması çok manidardır. Aynı partinin lideri kürsüden etrafa savurduğu mermilerin amacı ise kısa sürede ortaya çıktı. Bunlar kesinlikle PKK terör örgütüyle , HDP ile hareket ediyor, Talimatlarına da uymaya başlamışlar. Şehitlerimize kim el uzatıyorsa, küfrediyorsa benim için Türkiye toprakları içerisinde ve TBMM 'de yeri yoktur ve kesinlikle olmamalıdır. Allah bunları kahreylesin '14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için sayılı günler kala partilerin Milletvekili aday listeleri şekillendirerek YSK'ya sundu. Son günlerde istifaların ve tartışmaların merkezindeki İYİ Parti'de tepkilerin odağındaki isim olan ve 5 Kasım 2021 yılında Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tekrar Kocaeli'nden 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. Trabzon'da SABAHA konuşan Şehit aileleri ve yakınları bu duruma tepki gösterdi.Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül ,ise ' 2 yıl önce,Bingöl'de şehidimizin kardeşine küfür ve hakaret eden küfürbaz İyi Parti Milletvekili, partisi tarafından yeniden ödüllendirilerek Kocaeli'nde 1.sıra milletvekili adayı yapılıyor. Bu olay çok farklı tasarlanmış.Çünkü geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüden neden mermi savurduğunun anlamı ortaya çıktı. Öncelikle bu millet size o merminin hesabını soracak. Ayrıca, üstüne üstlük şehit yakınına ve o hareketiyle tüm şehit ailelerine küfür etmiş olan Türkkan'ı yeniden Kocaeli 1.sıra Milletvekili Adayı yapılması 6'lı masanın amaçlarını ortaya koydu. Sizler bu Türk Milletiyle dalga geçemesiniz .PKK' ile beraber olsanız da, talimat alsanız da Yüce Türk Milleti size sandıkta hesap soracaktır'. dedi2009 yılında Muğla Dalaman Hava Meydanları Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken şehit düşen Hava Ulaştırma Er Selim İşler'in babası ve aynı zamanda Trabzon Şehit aileleri derneği başkanı Şeref İşler, şehit yakınına küfür eden ,küfürbaz Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel başkanı Meral Akşener tarafından yeniden Kocaeli'nden 1.sıra aday göstermesine tepki gösterdi.Şehit babası ve Trabzon Şehit aileleri derneği başkanı Şeref İşler,' Geçmişte şehit yakınına küfür eden kişiyi partisi ödüllendirme anlamında yeniden Kocaeli'nde 1.sıradan Milletvekili adayı koyması çok manidardır. Şehitlerimize kim el uzatıyorsa, küfrediyorsa benim için Türkiye toprakları içerisinde ve TBMM 'de yeri yoktur, olmamalıdır. Allah bunları kahreylesin Aynı partinin lideri kürsüden etrafa savurduğu mermilerin amacı ortaya çıktı. Bunlar kesinlikle PKK terör örgütüyle ,HDP ile hareket ediyor. Talimatları da almaya başlamışlar.HDP ne derse onu yapmak zorunda kaldılar. Fakat Biz şehitlerimi yolda bulmadık. Şehitlerimiz onların birlikte ittifak yaptıkları HDP ,PKK ile çatışırken Vatanımızı, bayrağımız için şehit oldular. 6'lı masaise PKK'lı terör örgütü ile ortak oldular. Hele de Milliyetçi, muhafazakar bir partiyiz, HDP ile ortak değiliz ,kim bunu diyor diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ,şehit yakınına küfür eden Milletvekilini güzel bir iş yapmış gibi yeniden ödüllendirerek Kocaeli'nden 1.sıra Milletvekili adayı koymuş. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçmelidir. Küfürbaz kişiyle yeniden beraber yürümek istemesi Şehitlerimizin, şehit yakınlarının ve Türk milletinin yüreğini yakıyor. Öncelikle bir şehit babası ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı olarak bu durumu esefle kınıyorum.Şehit yakınına küfür eden , ve yeniden Milletvekili adayı yapılan küfürbaz Milletvekili Türkkan'ı ve Bunları Türk halkı unutmayacaktır.. Milletimizle dalga geçiyorlar..14 Mayısta Milletimiz bunlara cevabını verecek. Sayın Akşener, size söylüyorum' Milletine, şehidine saygı duymayan ,küfür eden kişiye sahip çıkmak ta ne demektir, bunu açıklayın. Bu hareketinizle Gözü yaşlı şehit annelerin, babaların ve kardeşlerin , şehit yakınları ve Türk halkıyla dalga geçiyorsunuz. O küfürbaz Milletvekilini ve ona bu desteği veren herkesi Allaha havale ediyorum. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir', dedi,14 Mayıs seçimleri öncesi tüm partiler milletvekilleri listelerini YSK'ya teslim etti. İYİ Parti listelerinden Kocaeli 1. Sıra adayı olan Lütfü Türkkan'a şehit yakınları tepki gösterdi. Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Türkkan'ın bir de ödül gibi milletvekili adayı olması şehit eşi Emine Yıldız'ı da rahatsız etti. Emine Yıldız, 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek büyük günahtır. Benim eşimde hep buna dikkat etti. Ben eşimin tabutun başında tüyü bitmemiş yetimin hakkı nedir sözünün anlamını çok iyi anladım.Artık saygısızlığın dibine vuruyorlar. Sonra ödül gibi bu kişiye bir de milletvekilliği sunuyorlar. Bu şunu gösteriyor; ne şehitler nede onların yakınları bizi ilgilendirmiyor. Biz seçime bakıyoruz diyorlar. İnanın Lütfi Türkkan ile karşılaşmış olsam onu o söylediği sözlerine pişman ederdim.Bu insan yarın bir gün seçildiğinde bizim yüzümüze nasıl bakacak? Benim eşimin diğer şehitlerin kanının olduğu bu toprağa hangi yüzle basacaklar? Şehit oğlunun bir et parçası bile bulunamayan babaya hangi hakla ben seni yönetmeye talibim diyecekler? Siyaset yapılabilir.Ama onunda bir adabı bir namusu var. Keşke oda Yavuz Ağıralioğlu gibi rahatsızlık duyup ta istifa edebilse. Zaten gerçek milliyetçi olsaydı bunu kendisine yakıştırıp aday olamazdı. Ben iki tane çocuk yetiştiriyorum. Ben şehit yakınlarına küfür eden birinin milletvekili olacağını çocuklarıma nasıl anlatacağım? Ona doğruyu nasıl göstereceğim? Rabbim devletimizi onların eline bırakmasın. O, şehit ailelerinin yüzünü bakamayacak ama biz ömür boyu onun gözlerinin içini bakacağız' dedi.