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AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık

AK Parti'de Milletvekili adayları il il ve isim isim tam liste açıklandı. 21 yıldır parti içi demokrasiyi dünyaya siyaset dersi olacak şekilde işleten AK Parti, titizlikle hazırladığı milletvekilliği aday listesini YSK'ya teslim etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şahlanış dönemi' dediği 14 Mayıs sonrasına yüzde 70'lik büyük değişimle giren AK Parti kadınlara ve gençlere yine özel önem verdi.

AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Ekleme: 10.04.2023 - 09:18 Güncelleme: 10.04.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
AK Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Gözler kabinedeki isimlerin hangi listelerde yer aldığındaydı.

21 yıldır parti içi demokrasiyi dünyaya siyaset dersi olacak şekilde işleten AK Parti, titizlikle hazırladığı milletvekilliği aday listesini YSK'ya teslim etti. Başkan Erdoğan'ın 'Şahlanış dönemi' dediği 14 Mayıs sonrasına yüzde 65'lik büyük değişimle giren AK Parti kadınlara ve gençlere yine özel önem verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş,

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon, AK Parti'den aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AK Parti listelerinde yer almadı.

AK Parti milletvekili listelerine bakıldığında, şahlanış dönemi için yüzde 70'lik büyük bir değişim yaşandığı, 3 dönem kuralına riayet edildiği, gençlere ve kadınlara ağırlık verildiği görülüyor.

Mevcut milletvekillerinden 104'ü yeniden listede yer aldı. Mehmet Ali Çelebi İzmir'den, Tuğrul Türkeş Ankara 1.bölge 1'inci sıradan aday gösterildi. Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul 2. bölge 4. sıradan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekerriya Yapıcıoğlu da İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve amblemleriyle seçime katılan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da İstanbul'dan aday oldular.

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Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan, milli yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul 1. bölgeden, Cerrah Halit Yerebakan ve doktor Sevan Sıvacıoğlu İstanbul 2. bölgeden,

Sanatçı-müzisyen Yücel Arzen İstanbul 3. bölgeden, gazeteci- yazar Şebnem Bursalı İzmir 2. bölgeden,

Gazeteci-yazar-akademisyen Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday gösterildi.
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