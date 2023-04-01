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CHP'de tokat skandalı! CHP'li grup başkanvekili Özgür Özel'in Murat Ongun'u tokatladığı iddia edildi!

CHP grup başkanvekili Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun ile büyük bir tartışma yaşadığı ve Özel’in Ongun’u tokatladığı iddia edildi. Gelişmeler sonrası Ongun’un sinirli bir şekilde olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

CHP'de tokat skandalı! CHP'li grup başkanvekili Özgür Özel'in Murat Ongun'u tokatladığı iddia edildi!
Ekleme: 1.04.2023 - 19:09 Güncelleme: 1.04.2023 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'de tokat skandalı! CHP'li grup başkanvekili Özgür Özel'in Murat Ongun'u tokatladığı iddia edildi!
Millet İttifakı'nda gerginlik ve çatlaklar artmaya devam ediyor. 

2023 seçimlerine yaklaştığımız bu süreçte Millet İttifakı'nda kaos ve tartışmalar bitmek bilmiyor. 

Bu sefer de CHP'li Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun'un kavga ettiği ve yaşanan bu büyük tartışmada Özgür Özel'in kendisini tutamayıp Murat Ongun'u tokatladığı iddia edildi.

Gelişmelerden sonra Murat Ongun'un olay yerini terk ettiği öne sürüldü.



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