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Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu ile ilgili duygulandıran olay! Asrın felaketinde gönüllü oldu

K.Maraş'ta askeri helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı Şehit albayın bir ay önce emeklilik için dilekçe verdiği ancak deprem olunca bu işlemi dondurup felaket bölgesine gönüllü gittiği ortaya çıktı.

Ekleme: 9.03.2023 - 12:04 Güncelleme: 9.03.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu ile ilgili duygulandıran olay! Asrın felaketinde gönüllü olduKahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50) pistte kalkış için hazırlık yapan helikopteri yönlendirdiği esnada helikopter pervanesinin başına çarpması sonucu şehit oldu.

Evli ve 2 çocuklu olan şehit Adalıoğlu'nun naaşı morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılan naaş, tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu.

ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLDİ
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaptığı konuşmada, "Adalıoğlu 28 yıllık meslek hayatında büyük fedakârlıklarla çalıştı.

Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emeklilik dilekçesini vererek şerefiyle, onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır" dedi.

K.Maraş Havalimanı'ndaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkân katıldı.

Adalıoğlu'nun naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya, oradan da Eskişehir'e nakledildi. Şehit Adalıoğlu, dün evinin bulunduğu Eskişehir'deki Reşadiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Arkadaşlarının omuzlarında camiye getirilen şehidin naaşına sarılan çocukları Atakan ve Gökhan ile annesi Lütfiye, babası Bekir Adalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehit albayın naaşı, Vişnelik Şehitliği'nde toprağa verildi.

10 YILI TERÖRLE MÜCADELEYLE GEÇTİ
Şehit jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kara Harp Okulu'ndan 1995'te mezun oldu. 3 farklı komando birliğinde görev alan Adalıoğlu, 1998'den itibaren Ankara Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda, 2000-2004 arasında Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda, 2004- 2007 arasında Ankara Jandarma Havacılık Komutanlığı'nda 2007-2008 arasında Ankara Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda vatana hizmet etti.

2008-2012 arasında Van Jandarma Filo Komutanlığı'na geçen şehit albay mesleğinin 10 yılını terör bölgelerinde geçirdi. Birçok terör operasyonuna katılarak kahramanca görev yaptı.

AH OĞUZHAN YAKTIN BENİ...
Acılı eş Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü sırada, "Ben onun gitmesini istemiyorum. Onu çok seviyorum. Ben onsuz ne yapayım. Ah Oğuzhan yaktın beni. Ben sensiz ne yapayım aşkım. Ben seni ne çok severdim. Senin yerine ben öleyim. Benim kocam burada yatıyor. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim" dedi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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