6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacak

Birçok kesim tarafından '6 benzemez parti' olarak görülen altılı koalisyonun, skandallarla dolu 4 günü geride bırakıp adayını Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu ismi açıklanır açıklanmaz harekete geçen HDP, kendisine açık desteğini ilan etti.HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz' sözü ise muhalif seçmen arasında bile rahatsızlık yarattı.Kısa süre önce ortak mutabakat metnini duyuran 6 parti, PKK ve FETÖ mensuplarına da bayram ettiren vaatlerini sıralamıştı. Teröre sağladığı destek nedeniyle kayyum atanan belediyelerin yeniden HDP'ye geçeceği ima edilen vaatlerde FETÖ'cüler de unutulmadı.Masanın bu konuda dikkat çeken maddelerinden biri de 'OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyete son vereceğiz' oldu. Vaatler arasında hükümetin tüm dünyaya örnek olan geniş kapsamlı sosyal politikalarının da terk edileceği vurgulandı.TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU HER ŞEYİ YIKMA PEŞİNDELEROrtakların ucube hayallerinde, büyüleyici mimarisiyle Türkiye'nin gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yer aldı. Külliye'yi boşaltarak halka açmayı vaat eden altılı koalisyonun, pandemi sürecinde tarih yazan şehir hastanelerinin de artık inşa edilmeyeceğini ve mevcut tüm ihalelerin durdurulacağını deklere etti.Türkiye'nin küresel gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesine izin verilmeyeceği vurgulanan masanın ortak mutabakat metninde, aile yapısını tehdit eden ve LGBT hareketini destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ne de dönüş sözü verildi.Sıcak para için IMF ile kol kola yürümeye her fırsatta yeşil ışık yakan muhalefet, darbeci 28 Şubat dönemini akıllara getiren 1+5+4+3'lük eğitim modeli ile de yeni bir kaos sürecini başlatmak istiyor.TEHDİT DİLİNDEN VAZGEÇMEDİCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı şekilde çözülen birçok sorun, eski düzene geçiş ile birlikte yeniden hantal bürokrasinin engeline takılacak. Uzay teknolojileri alanındaki yatırımları tamamen sonlandırmaya niyetlenen koalisyon, bu süreçte Türkiye'nin önde gelen iş insanlarına parmak sallamayı da ihmal etmiyor.Ülkeye çağ atlatan yatırımcıları her fırsatta tehdit eden Kılıçdaroğlu, SPK'nın yanı sıra adalet mekanizmasına da dayatmalar yaparak tehditler savuruyor. Yaklaşık 1 ay önceki grup toplantısında Sayıştay'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, 'Sayıştay verileri ile elimizdeki raporları kıyaslayacağız.Vallahi de billahi de iktidara gelince bu raporları görmezsem yakarım sizi' diyerek tepki çekmişti. Daha önce memur ve bürokratları da tehdit eden Kılıçdaroğlu, birçok kez grev çağrısı da yaparak devletin işleyişine çomak sokmaya çalışmıştı.Öte yandan, halkın kaynaklarını kendi belediyelerine şimdiden peşkeş çekmeye hazırlanan ittifak liderlerinin yakın tarihte söylediği sözler de bir kez daha gündeme geldi.KEMAL KILIÇDAROĞLUKatıldığı bir programda PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, 'Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz' ifadeleriyle tepki çekmişti. Bir başka programda da itiraf niteliğinde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, 'Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik.DHKP-C'liye de gittik. Hiçbir ayrım yapmadık' demişti. Kılıçdaroğlu PYD için ise 'Biz terör örgütü değiliz diyorlarsa bu açıklamaya önem veririz' yorumunda bulunmuştu.MERAL AKŞENERBir dönem Sultan Abdülhamid düşmanlığı üzerinden politika yürüten Akşener, Sultan Vahdettin'e de kin kusmuş ve 'Vatanı satmakla' itham etmişti.Son dakika | 6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacakAbdülhamid dönemini 'istibdat' ile özdeşletirerek yerden yere vuran Akşener, 'Erdoğan bugünün Abdülhamid'idir' diyecek kadar da ileri gitmişti.EKREM İMAMOĞLUTürkiye'yi defalarca kez Yunanistan'a şikâyet eden Ekrem İmamoğlu da bu ülkeye olan ilgisiyle sık sık gündeme geliyor. 2019 yılında İstanbul'daki Noel ayinine katılan Yunan Bakan Nikos Dendias'ın yanında olduğu görülen İmamoğlu, uzun süre konuşulmuştu.Yunan medyasının gözde isimlerinden olan İmamoğlu hakkında kısa süre önce ülkede yapılan bir haberde, 'İmamoğlu adalar için kınama mesajı yerine barış mesajı gönderdiği için hükümet yanlısı medyanın hedefi oldu' ifadelerine yer verilmişti.ALİ BABACANYerli ve milli İHA/SİHA üretimiyle Türkiye'ye çağ atlatan BAYKAR'a 'Hükümetin propaganda projesi' yaftasını yapıştıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Bu proje çok kutsal, dokunulmaz hale getirildi.Kusura bakmayın, biz dokunacağız' demişti. Babacan sonraki günlerde yoğun tepkiler üzerine açıklamasını yumuşatmak zorunda kalsa da BAYKAR'a yönelik bu niyet gözler önüne serilmiş oldu.AHMET DAVUTOĞLUYaklaşık 2 ay önce katıldığı bir programda 'kukla cumhurbaşkanı' hayalini dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez, kendi karar alırsa kriz çıkar.Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider' tehdidini savurmuş ve Türkiye'yi bekleyen vesayet riskini itiraf etmişti.Kanal İstanbul'a ve Türkiye'nin gurur projelerine izin verilmeyecekŞehir hastanesi ihaleleri ve yapımı durdurulacakKHK kalkacak. FETÖ ve PKK'lılar serbest bırakılacakTürkiye'ye çağ atlatan BAYKAR'a engel çıkarılacakUzay teknolojileri yatırımları rafa kaldırılacakLGBT destekçisi İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecekKayyumlar kalkacak, halkın kaynakları peşkeş çekilecekIMF'nin kapısı çalınacak, borçlanma modeline dönülecekCumhurbaşkanlığı Külliyesi boşaltılacakEğitimde darbeci 28 Şubat modeli geri gelecek