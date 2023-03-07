Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…

Muhafelet partileri, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi rezalete imza attı. Yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masadaki adaylık ve koltuk kavgası seçimlere kısa bir süre kala zirve yaptı. Geçen cuma günü Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına rest çekerek 6'lı Masa'dan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce 'kumar masası' diye tanımladığı masaya dün geri döndü. Yaşanan rezalet, 1977'de yaşanan ve hafızalara kazınan Güneş Motel skandalını bile gölgede bıraktı. İşte cuma gününden bu yana yaşananlar ve 6 parti arasındaki kirli pazarlığın detayları:3 Mart 2023 günü yapılan 12'nci toplantıda 5 siyasi parti 'ortak aday' olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isminde ısrarcı olan Akşener, kendisine yapılan dayatma karşısında masadan kalktı. Akşener 1 gün sonra yaptığı açıklamada, 'Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür. Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız' dedi. Akşener, masanın 'millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybettiğini' de vurguladı. Bu açıklamaların ardından İyi Parti ve CHP arasında gerilim yaşanırken karşılıklı suçlamalar birbirini izledi.Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş, Akşener'i masaya geri dönmek için ikna etmek üzere İyi Parti Genel Merkez Ek Binası'na gitti. 10 dakika süren kritik görüşmede Akşener'in bu iki isme cumhurbaşkanlığı yardımcılığını önerdiği belirtildi. Görüşmenin ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Bu önerilerimiz önümüzdeki dakikalar içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecek' açıklamasında bulundu.Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, telefonda görüşerek bir otelde buluşup konuşma konusunda anlaşmaya vardı. Çukurambar semtindeki otelde bir araya gelen iki lider adaylık pazarlığı yaptı. İmamoğlu ve Yavaş da bu buluşmaya katıldı. Görüşmenin ardından ise Meral Akşener, daha önce katılmayacağını açıkladığı 13. toplantıya katıldı.Kurulduğu günden beri kriz, kaos ve kavganın eksik olmadığı 6'lı koalisyonun son toplantısı dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Saat 15.50'de başlayan toplantıda yapılan kirli pazarlıkların ardından, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Toplantıda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi talebi de masaya yatırıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakta yer alan partilerin liderlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını bildirdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından yeniden masaya oturması sosyal medyada 'Tükürdüğünü yaladı' şeklinde yorumlandı. Birçok vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yer alan vatandaş tepkilerinden bazıları:: Tarifi olmayan bir soytarılık. Eşi benzeri görülmemiş bir rezalet. Allah bunlara iktidar nasip etmesin... Ülkeyi de böyle yönetir bunlar.: Memleketi paylaşmaya çalışıyorlar. Formüle bak. Neymiş? Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener 1. cumhurbaşkan yardımcısı, iki yetkili icracı cumhurbaşkan yardımcılığı için de Yavaş ve İmamoğlu önerisi iletilmiş. Rezalet.: Akşener rezalet tacını taktı. Şu an itibarıyla bundan sonra hangi tacı almak için mücadele edecek göreceğiz.Mehmet Koyuncu: Tayyip Erdoğan'ın yapacağı balkon konuşması garantilenmiş oldu aşağı yukarı, hatta ilk turda bile kazanabilir. Eğer gerçekse Akşener rezalet bir karar verdi.AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam:Önce altılı sonra da beşli masa toplantı görüntüleri eşliğinde TV ekranlarında sürekli birbirinin tekrarı yüzlerce haber ve yorumlar yapılıyor. Genel merkezleri önündeki canlı yayın araçlarından incir çekirdeğini dahi doldurmayan konuların telaşları üzerinden açıklamalar, yorumlar yapılıyor. Bu nasıl bir ruh halidir? Cenazelerimizin daha kırkı çıkmamışken, ameliyatlar geçirmiş, ampüte olmuş hastalarımızın daha dikişleri alınmamışken, yaralarının pansumanları devam ediyorken, bu nasıl bir vurdumduymazlıktır?Gerek sahalarda, gerekse Ankara gibi yoğun göç almış tüm illerimizde Cumhurbaşkanımızın, Hanımefendi'nin, bakanlarımızın, partimizin tüm milletvekilleri ve teşkilatlarının ve yardım kuruluşlarımızın sabahın erken saatlerinden, gecenin çok vakitlerine kadar dertli aileler ile ilgilendiği, koşuşturmaların hız kesmediği şu günlerde bu muhalif arkadaşlarımızdaki bu rahatlık nerden geliyor? Allah başta ana muhalefete sonra da tüm muhalefete biraz akıl, fikir ve izan versin. Birbirine genel merkezlerinde teşrifatçılık yaparak vakit öldürüyorlar. CHP'nin belediye başkanları Ankara'da siyasi kulislerle uğraşırken AK Parti'nin belediye başkanları afet bölgesinin yeniden imarıyla meşgul.MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem:Mezhepçilik dahi yaparak 'kazanamayacak aday' kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra mutemet gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak dayatıyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP'li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Büyük tezgâh!Kirli pazarlık! İlkesiz duruş!Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız.Pazarlıkla döndünüz...Sat ha sat... Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size...Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Sayın Akşener'in ifadesiyle 'Noter Masası' acaba kimlerin tavassutuyla ve hangi saiklerle 'Pazarlık Masası'na dönüştü. Bakalım daha neler göreceğiz.Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya geri dönme şartı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki şartının Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Anayasa'ya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar.Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde güçlü, daha güçlü cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması Anayasa'ya aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olması yönündeki önerisini, önceki gün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirtilen Savaş Genç'in dile getirdiği ortaya çıktı.5 Mart'ta sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dile getiren Genç, 'Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak. Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı başkan yardımcısı olarak atayacak. Meydan meydan onlarla gezecek. Başkan yardımcısı atayacak demek seçim sürecinde bunların istifa etmesi anlamına gelmiyor' ifadelerini kullanıyor.