Kağıthane'de yangın paniği! Mahalleli sokağa indi
5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın dumanları apartmanın içine doldu. Vatandaşlar panik halinde sokağa çıktı.
İstanbul Kağıthane'de panik anları yaşandı.
Yeşilce Mahallesi Duygu Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanın içi duman doldu
Yangın sırasında evde bulunan kadın dışarı kaçtı. Apartman kısmen dumanla doldu.
Dumandan etkilenen apartman sakinleri panik halinde sokağa indi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde maddi hasar oluştu
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yeşilce Mahallesi Duygu Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanın içi duman doldu
Yangın sırasında evde bulunan kadın dışarı kaçtı. Apartman kısmen dumanla doldu.
Dumandan etkilenen apartman sakinleri panik halinde sokağa indi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde maddi hasar oluştu
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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