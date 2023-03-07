Kağıthane'de yangın paniği! Mahalleli sokağa indi

İstanbul Kağıthane'de panik anları yaşandı.Yeşilce Mahallesi Duygu Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın sırasında evde bulunan kadın dışarı kaçtı. Apartman kısmen dumanla doldu.Dumandan etkilenen apartman sakinleri panik halinde sokağa indi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.