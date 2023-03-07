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İstanbul'da tramvay kaza yaptı

Eminönü-Sirkeci istikametinde seyrederken raydan çıkan tramvay, elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı.

İstanbul'da tramvay kaza yaptı
Ekleme: 7.03.2023 - 15:28 Güncelleme: 7.03.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tramvay kaza yaptı
İstanbul Eminönü'nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda tramvay, iki rayın arasında bulunan elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı.

Yaralı yok: Seferler aksadı
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı.

Paniğe neden olan kazanın ardından araçtan inen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

İstanbul'da tramvay kaza yaptı

Metro İstanbul'dan açıklama geldi
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, 'T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.
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