Mardin'de terör operasyonu! Patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Ömerli ilçesindeki PKK sığınağında 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Yurt dışı ve yurt içinde terör yuvaları tek tek yıkılmaya devam ediliyor..Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-kış 22 Şehit GK Evren Başçı 2023-2" operasyonunda teröristlerce kullanılan tahta mazgallı sığınak tespit etti.Sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram el yapımı patlayıcı, kullanıma hazır M72A2 LAW silahı (tek kullanımlık roket), 5 anti tank roket mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 350 kilogram gıda malzemesi, güneş paneli, kadın kıyafeti ve tıbbi malzeme bulundu.Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.