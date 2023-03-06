Mahmut Özer paylaştı! Afetten etkilenen 217 bin öğrencinin nakil işlemi tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 29 gün geçti.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet 11 ilde hissedildi. Yaşanan büyük yıkımlarda 45 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.Şimdilerde afet bölgesinde yaraların sarılması için sahada büyük bir mücadele veriliyor.Çadır ve konteyner kentler kurulurken, enkaza dönen bölgelerin yeniden ayaklanması için çalışmalar yapılıyor.Bu süreçte en büyük ilgi ve yardım da çocuklar için yapılıyor. Depremden önemli ölçüde etkilenen afetzede çocuklar için aktiviteler düzenleniyor.Aynı zamanda eğitim çağındaki çocukların da farklı illere yerleştirilmesiyle birlikte nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.Konuya ilişkin son durumu aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan açıklamada bulundu."217 bin 246 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik"Bakan Özer, hazırlanan grafiği şu sözlerle paylaştı:10 ilimizden 217 bin 246 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.Yaşadığımız bu zorlu süreçte öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Öğrencilerin nakledildikleri illere göre dağılımı şöyle:İstanbul 16 bin 186, Ankara 29 bin 738, Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 067, İzmir 8 bin 685, Konya 11 bin 366, Bursa 6 bin 537, Kayseri 7 bin 312.