Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı

6'lı masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılığı sonrası siyaset arenasındaki hareketlenme sürüyor.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Memleket Partisi'yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, 'Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı.' ifadelerini kullandı.İnce ile Özdağ, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın aday olmaması durumunda İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.