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Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Zafer Partisi Geneş Başkanı Ümit Özdağ ile girdiği ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Ekleme: 4.03.2023 - 23:28 Güncelleme: 4.03.2023 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
6'lı masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılığı sonrası siyaset arenasındaki hareketlenme sürüyor.

İttifakın adayı Muharrem İnce olacaktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Memleket Partisi'yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Ayrılığı Ümit Özdağ duyurdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, 'Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı.' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapmışlardı

İnce ile Özdağ, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın aday olmaması durumunda İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.

Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
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