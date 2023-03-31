Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini özetlediği sözleri gündem oldu: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler

Sözcü TV'den istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil'in CHP yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim anlayışını özetlediği sözleri gündem oldu. Özdil sosyal medyada çok konuşulan videosunda, Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayarak, "Adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" sözlerini kullanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin çizgisini Atatürkçü çizgiden kaydırdığına yönelik eleştiriler eski CHP'li vekillerden sık sık gelirken, sosyal medyada gazeteci Yılmaz Özdil'in de benzer bir açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.'ATATÜRK GELSE PARTİDEN İHRAÇ EDECEKLER'Özdil'in mevcut CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu değerlendirdiği videoda, 'Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' şeklinde konuşuyor.Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, 'Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' diye konuşuyor.CHP'Lİ İSİM PAYLAŞTI: BİZLERİN TASFİYESİ ÜZERİNE...25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu da Yılmaz Özdil'in eleştirileri ile ilgili 'Düşüncelerinden dolayı gazete ve televizyonlardan uzaklaştırılan Yılmaz Özdil'in, bizlerin tasfiyesi üzerine söyledikleri;' şeklinde paylaşımda bulundu.'TUNCELİ'DEN ADAY OLSANA'Vekillerin aday gösterildiği illere de dikkat çeken Özdil, 'Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim.' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve partinin politikasını sert bir dille eleştiriyor.