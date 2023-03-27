Silivri TEM Otoyolu'nda kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Seyir halindeki hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Öğle saatlerinde TEM Otoyolu Silivri'de korkunç bir kaza yaşandı.Edirne istikametine doğru seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemelerde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yol da ulaşıma kapatıldı.