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Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhur İttifakı'na 'Taliban İttifakı' şeklinde benzetmede bulunmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, Demirtaş'ın terör örgütünün kuklası haline geldiğini belirterek "Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur." dedi.

Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
Ekleme: 27.03.2023 - 22:01 Güncelleme: 27.03.2023 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken terörden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı hakkında skandal sözler sarf etti.

Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası

DEMİRTAŞ'TAN SKANDAL SÖZLER

Demirtaş, cezaevinde bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, 'Cumhur İttifakı 'Taliban İttifakı' oldu, kadınların göreceği son seçim olabilir.' ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası

'KATİLLER İTTİFAKININ SİYASİ VARLIĞINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Demirtaş'ın tepki çeken sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Hamza Dağ, Demirtaş'ın terör örgütünün kuklası haline geldiğini belirterek 'Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür.' dedi.

Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası

'MİLLETİMİZİN TERÖR VE KAOSTAN BESLENENLERDEN ALACAK BİR DEMOKRASİ DERSİ YOK'

Dağ, 'Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur.' şekliden konuştu.
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