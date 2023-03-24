Bakanlık harekete geçti! Sıkı takibe alındı: Denetimler Ramazan boyu sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetim ekipleri, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve süt ürünlerinin tüketiminin artış gösterdiği ramazan ayında söz konusu ürünlerle ilgili işletmelere yönelik kontrollerini sıklaştırdı.Ülke genelinde 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi, ramazan boyunca ülke genelinde sahada olacak.Fırın, pastane, unlu mamul üreten işletmeler, lokanta, market, bakkal gibi işletmeler sıkı takibe alındı; ekmek ve pidede gramaj kontrolleri aksatılmadan yapılıyor.Soğuk zincirin korunması gereken ürünler de ramazan boyunca daha sıkı takibe alınacak. Bu işletmelerin soğuk zinciri koruyup korumadıkları sıcaklık ölçerle tespit edilecek ve sonuca göre gerekli işlemler düzenleniyor.Ayrıca, 'ramazan paketi' adı altında gıdaların yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek. Gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınarak, olumsuzluk durumunda işlem yapılacak.Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerleri de izlemeye alındı. Buralarda başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapılacak. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilecek.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde de depremzedelerin güvenli gıdaya ulaşmaları için denetim yapılıyor. Bu kapsamda, afet bölgesinde 947 gıda kontrol görevlisi depremden bu yana 22 bin 753 gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu bölgede de denetimler ramazan boyunca devam edecek.Öte yandan geçen yıl ramazan ayında gıda işletmelerine yönelik 113 bin 664 denetim gerçekleştirilirken, toplam 1547 idari yaptırım uygulandı. 2022 yılının tamamında ise 1 milyon 350 bin gıda denetimi yapıldı.Bu kontrollerde 18 bin 413 işletme hakkında idari para cezası uygulandı.