Terör örgütüne 'Eren' darbesi! Hakkari'de AT-4 füzesi ve roketatar mühimmatları ele geçirildi

Eren Abluka Operasyonu kapsamında Hakkari'de tespit edilen PKK terör örgütüne ait ana silah deposunda, 1 adet AT-4 füze, 63 adet roketatar mühimmatı ile çok miktarda teçhizat ve malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit J.Asb.Çvş. Bünyamin Duymaz operasyonu kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılmış 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzeme ele geçirildi.Sığınakta;-(1) adet AT-4 füze,-(1) adet M-16 piyade tüfeği,-(3) adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,-(2) adet Kalaşnikof piyade tüfeği,-(1) adet Mouser piyade tüfeği,-(1) adet av tüfeği-(1) adet tabanca,-(2) adet tabanca şarjörü,-(63) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,-(400) adet BİXİ makinalı tüfek mühimmatı,-(85) adet 5,56 mm çapında mühimmat,-(4) adet savunma tipi el bombası,-(7) adet dinamit,-(2) adet EYP düzeneği,-(11) kg EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde,-(15) metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil,-(6) adet EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye,-(12) adet pil bloğu,-(55) metre kablo ve (1) adet gece görüş dürbünü ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.