Terör örgütüne 'Eren' darbesi! Hakkari'de AT-4 füzesi ve roketatar mühimmatları ele geçirildi
Eren Abluka Operasyonu kapsamında Hakkari'de tespit edilen PKK terör örgütüne ait ana silah deposunda, 1 adet AT-4 füze, 63 adet roketatar mühimmatı ile çok miktarda teçhizat ve malzeme ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit J.Asb.Çvş. Bünyamin Duymaz operasyonu kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılmış 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzeme ele geçirildi.
Sığınakta;
-(1) adet AT-4 füze,
-(1) adet M-16 piyade tüfeği,
-(3) adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
-(2) adet Kalaşnikof piyade tüfeği,
-(1) adet Mouser piyade tüfeği,
-(1) adet av tüfeği
-(1) adet tabanca,
-(2) adet tabanca şarjörü,
-(63) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
-(400) adet BİXİ makinalı tüfek mühimmatı,
-(85) adet 5,56 mm çapında mühimmat,
-(4) adet savunma tipi el bombası,
-(7) adet dinamit,
-(2) adet EYP düzeneği,
-(11) kg EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde,
-(15) metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil,
-(6) adet EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye,
-(12) adet pil bloğu,
-(55) metre kablo ve (1) adet gece görüş dürbünü ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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