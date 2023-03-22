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Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapmasının ardından olayın ortaya çıkmasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sahte diploma ile görev yapan Özkiraz dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki yeni ifadesi ortaya çıkan Özkiraz savunmasında, "Dersimi aldım tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ekleme: 22.03.2023 - 10:04 Güncelleme: 22.03.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Tekirdağ'da 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Özkiraz, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

UZMAN RAPORU

Daha sonra mahkemede okunan uzman raporunda, Ayşe Özkiraz'a ait incelenen kimlik kartlarının üzerinde sahteciliğin kolayca fark edilemeyeceği, aldatma kabiliyetinde olduğu, dakstil ile kart üzerinde kapamalar yapıldığı, ancak incelemeler sonucunda kartların aldatmaya haiz ve külliyen sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanık avukatı Kemal Uçar ise raporun Yargıtay kriterlerini taşımadığını öne sürdü. Raporun kendilerine tebliğ edilmesini isteyen Uçar, müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.

YENİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: DERSİMİ ALDIM

Mahkeme başkanının 'Kan grubu kartını sen mi doldurdun?' sorusuna Özkiraz, 'Kan grubu kartını staj eğitimi sırasında laboratuvardaki görevli doldurmuştu. 'M' harfini ise ben ekledim. Dersimi aldım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. 'diye cevap verdi.

Savcı mütalaasında sanığın, hastanede görev yapan doktorun yanına gidip muayene ve dikiş yaptığının, farklı branşlarda ameliyatlara katıldığının tespit edildiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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