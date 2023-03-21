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Beyaz Gazete
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Müteahhit Hikmet Günsay hakkında yakalama kararı: KKTC'den iadesi talep edildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın KKTC’den Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Müteahhit Hikmet Günsay hakkında yakalama kararı: KKTC'den iadesi talep edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.
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