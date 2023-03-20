AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün terör destekçisi HDP'yi ziyaret etti.HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.Açıklamasında teröre kucak açtıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyum atanmasına değinen Kılıçdaroğlu, HDP'nin teröre verdiği desteği görmezden gelerek, 'Kayyum uygulamasının sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik genel başkanlara. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuruladır. Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır.' dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine atıfta bulunarak CHP liderinin ziyaretine tepki gösterdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, 'CHP oy uğruna Kandil'e göz kırpar hale gelmiş, yazık.' dedi.Özhaseki yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Seçilmiş olmak, kimseye suç işleme özgürlüğü kazandırmaz.HDP'li bazı belediyelere; terör örgütünün lojistik üssü haline geldikleri ve kamunun imkanlarını vatandaşa hizmet yerine Kandil'e gönderdikleri için kayyum atandı.CHP; oy uğruna Kandil'e göz kırpar hale gelmiş, yazık!'