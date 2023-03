İYİ Parti ve CHP'den OHAL ilanı! Gözler 6 Mart'taki 'aday' açıklamasında

Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'Llı koalisyon toplantısından yine aday çıkmadı. Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti.Söz konusu açıklamada, 'Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.' denildi.ANKARA'DA KRİZ GECESİ! ÖNCE AKŞENER SONRA KILIÇDAROĞLU...Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı. Bu kapsamda İYİ Parti Genel İdare Kurulu 4 Mart Cumartesi günü toplanıyor.Meral Akşener'in kurmaylarını toplama hamlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.'PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI' ALGISIAkşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, 'Partimden onay çıkmadı' algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu da partisini olağanüstü toplama kararı aldı.6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası krizi açığa çıkaran tartışmalar baş gösterdi.İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'APOLETLİ' BOMBARDIMANİYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Meral Akşener'in 'Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir...' sözlerini paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 'Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin' Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir ise Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak 'Başlıyoruz' dedi.KK'YA BİR VETO DAHA! 'MİLLETİMİZ NE DERSE O...'İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik ve güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o' açıklamasını yaptı.İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?Dikbayır, Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan Dikbayır, 'Millet 5'ten büyüktür' dedi. Söz konusu paylaşımın ise apar topar silinmesi dikkat çekti.TOPLANTI SONRASI BİNAYI İLK AKŞENER TERK ETTİ6'lı koalisyon toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ilk olarak Meral Akşener terk etti.KULİSLER ALEVLENDİ! EKREM İMAMOĞLUÖte yandan kulislerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği konuşuluyor. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 'Meral Akşener masaya Ekrem İmamoğlu adını masaya getirmiş ve adına yaptırdığı anketleri göstermiş.' ifadelerini kullandı.KEMALCİ MEDYADA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' YAYINLARIBu gelişmenin etkileri sürerken Kemalci medya 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu' yayınlarına başladı. TELE 1'de 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu' KJ'si son dakika olarak ekrana verildi, 'Her parti adayı merkez yönetiminde değerlendirecek' denildi.EKREMCİ MEDYA: AKŞENER PARTİSİNDEN MÜSAADE İSTEYECEKEkremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya geldiğini, Millet İttifakı'ndan 5 partinin onay verdiği ancak Meral Akşener'in partisine danışmak için müsaade istediğini yazdı.KEMALCİ MEDYA KRİZİ AŞAMADI!Tam da bu noktada 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu' yayınları yapan fondaş TELE 1 çark etti. Kanallın yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu üzerinde mutabakat sağlandı ancak Akşener bu konuyu partisine sormak istediğini söyledi Küçük de olsa ortada bir sorun var. Bu karar çıkmadı. O yüzden Kılıçdaroğlu masanın adayı değil aday adayı' dedi.