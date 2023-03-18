Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 79 oldu

Başiskele ilçesinde bulunan, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda içme suyu seviyesi, 2023 yılına girildiği dönemde yüzde 20 seviyelerinde ölçülüp, geçmiş yıllara göre, beklenen seviyenin altında kalmıştı.Yakın dönemde, yağan kar ve yağmurların ardından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi arttı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, 17 Mart'ta yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 79 olarak ölçüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 40 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor.