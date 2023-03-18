  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla oldukça dikkat çekti. Trump, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisini salı günü tutuklayacağını iddia ederek takipçilerini protestoya çağırdı.

Ekleme: 18.03.2023 - 19:59 Güncelleme: 18.03.2023 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama Amerika gündemine oturdu. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırdı.

Manhattan savcısının 'yozlaşmış ve son derece politik' olduğunu iddia eden eski ABD başkanı protesto davetinin de 'ulusu geri almak' için olduğunu öne sürdü.

Eski başkan, Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazdığı öfkeli bir gönderide bir kez daha suç işlemediği konusunda ısrar etti ve avukatlarının Stormy Daniels'e sus payı için para ödediği iddialarını 'eski ve tamamen çürütülmüş bir peri masalı' olarak nitelendirdi.

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne konuşuyor
CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası
Bakan Varank'tan muhalefete gönderme: 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz
Başkan Erdoğan Çanakkale'de! Zaferin 108. yıl dönümünde önemli açıklamalar
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı!
Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılış! Başkan Erdoğan, Gelibolu-Eceabat devlet yolunu hizmete alacak
28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!