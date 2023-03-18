Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenlediMısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin açıklamaları şu şekilde;Çok fazla konuyu ele almış olduk. Şekli anlamda değil ama destekliyici bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım.Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum.Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok heralde ikimiz memnunuz.Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydular. İki cumhurbaşkanının yeniden bir araya gelmesi konusunda bizleri görevlendirdiler. İlişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda somut adımlar atmaktan memnunuz. Mısır Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemlidir. Bunu ilişkilerimiz koptuğu zaman da söyledik. Mısır'ın oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz.Bölgemizin huzura ihtiyacı var, bunun için birlikte çalışmamız lazım. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır, ama bağlarımızı koparmamak için gerekli adımları atacağız.Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasına Türkiye'nin sert tepki göstermesi nedeniyle maslahatgüzâr seviyesine düşürülmüştü. Gergin geçen yılların ardından 2022'nin ilk aylarında, Türkiye'de Sisi muhalifi Müslüman Kardeşler Örgütü'ne bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin de kapısını araladı.