Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'den dünyaya duyurdu: Anlaşma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılldı.18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Ülkemizi her türlü afete, tehdide karşı hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz.Bundan 108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek düşmana göğsünü siper eden aziz şehitlerimizin hatıraları bizimle yaşıyor. Bu mücadelenin dünyada pek az eşi benzeri vardır. Nusret mayın gemisiyle denizde, Çanakkale'de saf tutmuş Mehmetçikle karada destan yazdık.Son dönemde karşılaştığımız sınamalarının üstesinden gelme saiklerini verenlerin başında Çanakkale Zaferi geliyor. Terörden sokak olaylarına, darbe girişimlerine kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, mücadelemizi yürütüyoruz.Türkiye Yüzyılı vizyonun temeli Çanakkale'de kazandığımız zaferdir. Yılmadık, yılmayacağız.108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatırlarını yad etmek için buradayız. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.2014 yılında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı biz kurduk. Çanakkale Destanı Tanıtım merkezi, çevre düzenlemesi, kurulan müzeler sayesinde bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir görünüme kavuşturduk.Seddülbahir Kalesi de bunlardan birisidir. 3,5 asır önce boğazın girişinde inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi Çanakkale Savaşı'nda da önemli rol oynamıştır. Düşmanın ilk saldırdığı ve son ayrıldığı kalenin müze olarak açılmasını isabetli görüyorum.Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın buraları görmeleri gerektiğine inanıyorum.Tüm dünyaya buradan müjdeyi vermek istiyorum. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor.Daha önce tek yol olarak hizmet veren yol, bölünmüş yol standardına yükseltilerek Havsa- Uzunköprü- Keşan- Gelibolu- Eceabat- Çanakkale koridorunu tamamlayacak.