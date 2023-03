Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp

Kızılcahamam Belediyesi; 29 Ekim 2009 tarihinde belediye meclis kararıyla Şehit Duru Parkı'nda bulunan tarihi sedir ağacına 1980 yılından bu güne kadar şehit olan askerlerimiz anısına künye astırdı. Şehit Anıt Ağacı, kısa sürede her kesimden büyük takdir toplarken; Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz yıl anıt ağacının yanına şehit askerlerimizin anısını yaşatmak adına her ilden gönderilecek bir avuç toprakla bir Türkiye haritası oluşturulması kararı aldı.Başkan Acar imzasıyla 29 Aralık 2022 tarihinde 81 il belediye başkanına '81 ilden 81 avuç toprak' anıtıyla ilgili mektup gönderildi. İlgili yazıda; 'İlçemiz Şehit Fatih Duru Parkı'nda 29 Ekim 2009 tarihinde yapılan proje ile 1980 yılından bu güne kadar şehit olan Kahraman Askerlerimizi temsilen sedir ağacı künyeleri asılmıştır.Söz konusu Şehit Anıt Ağacımızın yanında yapışması planlanan yeni bir projemiz için her ilimizin bir poşet (1kg) toprağına ihtiyacımız vardır. İllerimizde bulunan Belediyeler aracılığıyla Şehit Askerlerimizin Anısını yaşatacak projemizde kullanacağımız bir poşet (1kg) toprağın ilgili biriminiz tarafından 31 Ocak 2023 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim' dendi.Belediye Başkanları çağrıya kısa sürede yanıt vererek bir avuç toprağı kargo aracılığıyla Kızılcahamam Belediyesi'ne ulaştırırken, 18 Mart Deniz Zaferi'nin yaşandığı Çanakkale'de CHP'li belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kızılcahamam Belediyesi'nden gelen mektuba yanıt bile vermedi.Türkiye'nin dört bir ilinden gelen topraklarla donatılan haritada sadece Çanakkale Belediyesi'nden toprak gönderilmediğinin bilgisini alan Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2 Şubat 2023 tarihinde Çanakkale Belediyesi'ne tekrar bir mektup gönderdi. Bu mektupta ise, 'İlçemizdeki Şehit Anıt Ağacımızın yanına yapılması planlanan projemiz için her ilimizin bir poşet toprağına ihtiyacımız olduğunu daha önce ilgili yazımız ile belediyenize iletmiştik. Söz konusu projemiz için Belediyelerimiz aracılığıyla talep etmiş olduğumuz toprak illerimizin çoğundan gönderilmiştir. Ancak projemizi tamamlayabilmemiz için sizlerden daha önce talep etmiş olduğumuz bir poşet toprağın 10 Şubat 2023 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim' yazıldı.80 ilden gönderilen bir avuç toprakla anıt harita düzenlenmeye başlanırken, Çanakkale Belediyesi ikinci mektubu da yanıtsız bırakarak toprağı göndermedi. Başkan Acar, projesinin tamamlanması için Çanakkale'deki yakınlarını arayarak bir avuç toprağın kargoya verilmesini sağladı.Çanakkale'den de gönderilen bir avuç toprakla Türkiye haritası tamamlandı ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümüne hitaben dün açıldı. İlçede düzenlenen programa Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başlan Acer, konuyla ilgili 'Takdiri yüce Türk halkına bırakıyorum. Rabibm getirenden de getirmeyenden de razı olsun' dedi.