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Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne kezzap atan şahsın cezası belli oldu

Bayrampaşa'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin yüzüne kezzap atan Yusuf Çavdar, "Silahtan sayılan kezzap ile canavarca hisle yaralama" ve "Tehdit" suçlarından toplam 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 18.03.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.03.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne kezzap atan şahsın cezası belli olduİstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Yasemin Aksoy, 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan 35 yaşındaki Yusuf Çavdar ile 8 ay önce boşandı.

Yusuf Çavdar hakkında, ayrılığın ardından eski eşini rahatsız etmesi nedeniyle Aksoy'un talebiyle uzaklaştırma kararı verildi.

Ancak bu uzaklaştırma kararı da Çavdar'ı durdurmadı.

Çavdar, Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Yasemin Aksoy'un yolunu kesti.

Yüzüne kezzap attı
Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi (kezzap) fırlattı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi.

Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının şikayeti üzerine yakalanan Yusuf Çavdar, tutuklandı.

'Beni tahrik etti'
Savcılıkta verdiği ifadesinde çocuklarının görüş gününü konuşmak amacıyla eski karısının yanına gittiğini söyleyen Çavdar, 'Yasemin Aksoy 'Seninle konuşacak bir şeyim yok. Çocukları sana göstermeyeceğim. Sen adam değilsin. Sevgilim var, sana beş basar' diyerek beni tahrik etti. Ben de kendime hakim olamayarak elimde bulunan pas sökücüyü üzerine attım. Sonra uzaklaştım. Pişmanım.' dedi.

Çavdar nöbetçi mahkemedeki ifadesinde ise 'Aramızda itişme kakışma oldu. Yanımda olan motor temizlik malzemesini sağa sola savurdum. Yasemin'in üzerine denk geldi. Özellikle yüzüne doğru fırlatmadım. Tasarlayarak gerçekleştirmedim' diye konuştu.

Nöbetçi mahkeme, Yasemin Aksoy'un yüzünde, boynunda ve bacaklarında yüzde 15'lik ikinci derece yanık bulunduğu, Yusuf Çavdar'ın kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme, tanık veya mağdurları baskı girişiminde bulunması ihtimaliyle 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan Yusuf Çavdar hakim karşısında da anlık öfkeyle söz konusu maddeyi fırlattığını belirterek tahliyesini istedi.

İki suçtan ceza verildi
Davayı, karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerinde taşıdığı kezzabı şikayetçinin yüzüne doğru fırlattığı, şikayetçinin anlık hareketi nedeniyle kezzabın müştekinin göğüs karın ve bacak kısmına denk geldiği ve yerdeyken şikayetçiye tekmeyle vurduğunu kaydetti.

Sanığın silahtan sayılan ve kalıcı etkilere neden olacak kezzap içeren maddeyi şikayetçiye doğru daha önce yapmış olduğu plan doğrultusunda fırlatarak ve canavarca hisle hareket ederek yaraladığını belirtilen kararda, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasına hükmedildi.

Pişmanlık belirtisi görülmedi
Sanığın pişman olmasına ilişkin bir belirti olmadığı ve mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı, ayrıca suç işlemede ısrarlı davranışta bulunduğu kaydedilerek kaçma şüphesinin olduğu ve müştekiye baskı yapma ve zarar verme ihtimali dikkate alındı.

Mahkeme, sanık Yusuf Çavdar hakkında 'Tehdit' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın eski eşini 'silahla ve canavarca hisle yaralamak' suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne kezzap atan şahsın cezası belli oldu


Bayrampaşa'da eski eşinin yüzüne kezzap atan şahsın cezası belli oldu
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