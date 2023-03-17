Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı

Hatay'da "Cennetten bir köşe" diye satılan Rönesans Rezidans hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın yapı denetimini CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu’nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz’in yaptığını tespit etti. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Asrın deprem felaketinden en fazla etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da yıkımın simgeleri arasına giren 249 daireli Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı.Ulaşılan bilgi ve belgelere göre; binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürüttü.Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Ali Onur Çinçinoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.Yapı denetim firması sorumlusu Çinçinoğlu'nun ayrıca, geçtiğimiz 17-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.Çinçinoğlu'nun, Hatay Belediyesi'nce üretilen çevre sağlığı ürünlerinin sunumunun yapıldığı stantta fotoğraflarına ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Çinçinoğlu'nun, onursal başkanlığını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatayspor'da da 'Kulüp görevlisi' olarak çalıştığı tespit edildi.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, hem Ali Onur Çinçinoğlu hem de Ebru Deniz'e tüm aramalara rağmen ulaşamadı. İki şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan yakalama kararı verildi. Çinçinoğlu'na ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.