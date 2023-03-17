Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan milletvekilliği adaylığı için istifa etti

Türkiye seçimlere gidiyor...14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili adayı olmak isteyenler, partilere adaylıklarını sunuyor.Kamu görevinde çalışanlar kişiler de çalıştıkları kurumlardan istifa ederek siyasi partilerden aday olma hakkı kazanıyor.Bu isimlerden biri de Savcı Sayan oldu..Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.