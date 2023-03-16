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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut olduk

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut olduk
Ekleme: 16.03.2023 - 12:31 Güncelleme: 16.03.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut olduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı deprem gündemiyle Ankara'da toplandı. Başkan Erdoğan, liderler ile ayrı ayrı görüştü.

Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu:

Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum

AZİZ MİLLETİMİZ BU DESTEĞİ UNUTMAYACAKTIR
Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede sel felaketine maruz kaldık. Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın ardından uluslarası yardım çağrısında bulunduk. Yardıma ilk koşan Türk Dünyası oldu. Aziz milletimiz bu desteği unutmayacaktır. Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız

Teşkilatımız bünyesinde bazı adımlar atmıştık. Aralık ayında Ankara'da Afet Yönetimi toplantısı gerçekleştirildi.

KKTC'NİN TANINMASI İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Bugünkü zirvemizi birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk Halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ANKARA'DA TOPLANDI

Türk Devletleri Teşkilatı, deprem gündemi ile olağanüstü olarak toplandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı Ankara'da yapılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLER İLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Liderler, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, ikili ve bölgesel ilişkiler de ele alındı.

OLAĞANÜSTÜ ZİRVENİN GÜNDEMİ: ASRIN FELAKETİ

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ana gündm maddesi asrın felaketi...

Zirvede, neler yapılabileceğine yönelik kararlar alınacak.

KKTC İLK KEZ BİR ZİRVEYE KATILIYOR

Ankara'daki kritik zirvede tarihi bir gelişme de yaşanıyor. KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne devlet olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beştepe'ye geldi.

KKTC'nin yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan da zirvede gözlemci olarak yer alacak.
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