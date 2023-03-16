Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı deprem gündemiyle Ankara'da toplandı. Başkan Erdoğan, liderler ile ayrı ayrı görüştü.Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu:Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorumÖnümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede sel felaketine maruz kaldık. Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın ardından uluslarası yardım çağrısında bulunduk. Yardıma ilk koşan Türk Dünyası oldu. Aziz milletimiz bu desteği unutmayacaktır. Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağızTeşkilatımız bünyesinde bazı adımlar atmıştık. Aralık ayında Ankara'da Afet Yönetimi toplantısı gerçekleştirildi.KKTC'NİN TANINMASI İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZBugünkü zirvemizi birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk Halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.Türk Devletleri Teşkilatı, deprem gündemi ile olağanüstü olarak toplandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı Ankara'da yapılıyor.Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.Liderler, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, ikili ve bölgesel ilişkiler de ele alındı.Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ana gündm maddesi asrın felaketi...Zirvede, neler yapılabileceğine yönelik kararlar alınacak.Ankara'daki kritik zirvede tarihi bir gelişme de yaşanıyor. KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne devlet olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beştepe'ye geldi.KKTC'nin yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan da zirvede gözlemci olarak yer alacak.