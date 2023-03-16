CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime 2 aydan daha az bir süre kala siyaset programlarındaki tartışmaların dozu da yükseldi. O tartışmalardan biri de dün TV100 ekranlarında yaşandı. Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözlerini hatırlattı. Murat'a karşı çıkan isim ise CHP'li Berhan Şimşek oldu. Şimşek, öyle bir ifadenin olmadığını öne sürünce, Murat konuşmanın kaydını canlı yayında dinletti. Şimşek'in zor anları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hararetli bir şekilde savunurken, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat'ın sözleri ile zor anlar yaşadı. Murat, Demirtaş'ın, "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözlerini hatırlattı.CHP'li Berhan Şimşek bu sözleri reddetti, "Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz" dedi.Stüdyoda bulunan Gazeteci Fuat Uğur da, Ferhat Murat'ın sözlerinin arkasında durarak, "Ben o videoyu izledim" dedi. Murat, Şimşek'in reddetmesi sonrası telefonundan, Demirtaş'ın videosunu açarak dinletmek istedi.CHP'li Berhan Şimşek, videonun dinletildiği sırada sık sık savunma yaparak, sözlerin yayına yansımasını engellemeye çalıştı. Yine Gazeteci Sevilay Yılman ile Sunucu Hande Aydemir'in de videonun açılmasına karşı çıkması dikkat çekti.