CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katıldığı bir televizyon programında partisinin yönetim zihniyeti ve halka bakış açısına ilişkin itiraf niteliğinde sözler sarf etti. Nezih Anıl, 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak açıkladıklarını ancak hiçbirini yapmadıklarını dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi partiler vizyon projelerini halka arz ederken, CHP'li il başkan yardımcısından partisinin vatandaşa yaklaşımını ve projelere ilişkin vaatlerini özetler nitelikte açıklamalar geldi.'HALK BUNDAN MEMNUN'CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, yerel bir televizyonda partisinin vizyon projelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sunucunun neden 35 yıldır aynı vizyonu projelerine eklediklerini sorması üzerine Nezih Anıl, halkın bundan memnun olduğu dile getirdi.'VİZYON OLARAK KOYUYORUZ AMA HİÇBİRİNİ YAPMIYORUZ'Partisinin yönetim zihniyetini açık eden Anıl, '35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak kataloğa koyuyoruz. Ama hiçbirini yapmıyoruz. Halk memnun.' ifadelerini kullandı.