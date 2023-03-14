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Ersan Şen o görüşmeyi anlattı! Meral Akşener mecbur kalmış... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 5 liderin yardımcılığından rahatsız...

Ersan Şen'den bomba! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener 'noter ve kumar masası' diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndü. Ancak ortaya çıkan 1+5+2 formülünden hem Meral Akşener'in hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın rahatsız olduğu öğrenildi. Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlatan Ersan Şen, "Akşener toplantıya girerken 1+2 önde görülüyor ama 1+5+2 formülüyle dışarı çıkıyor." dedi. İşte detaylar...

Ekleme: 14.03.2023 - 12:51 Güncelleme: 14.03.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN GÖNDERME YAPILDI
Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun mutabakat metninde bir ayrıntı dikkat çekti.

Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

Yapılan açıklamada Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
Yaşanalara ilişkin çarpıcı bir detay da asık suratlar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görülürken CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

ERSAN ŞEN O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI!
Yaşananların siyasetteki yankıları sürerken Ersan Şen bomba bir detayı anlattı.

6'lının kavgası sonrası İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi dillendirilen Ersan Şen, geçtiğimiz Cuma günü Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Akşener ile yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yaptığını belirten Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı durumunda ortaya çıkacak olan masadaki 5 liderin ve 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcılığını ifade eden 1+5+2 formulünün büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ RAHATSIZ OLDU
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Ersan Şen şunları söyledi,
"1+2 formülü daha geçerli bir formülmüş daha sonra içeride bu değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülü Meral Akşener'in belki de kabul etmek durumunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada."

Akşener'in masayı dağıttıktan sonra gittiği 2. toplantının daha sert geçtiğini belirten Ersan Şen şunları söyledi;

"Aslında öneri değil... Sayın Akşener, 'Benden öneri gitmedi bana bazı seçenekler geldi ben de bu seçenekler arasında 1. Sırada 2 aday adayından bahsettim kabul görmezse farklı bir seçenek olarak yapıcı olmak anlamında onu tercih ettim ama' dedi. 6 Mart tarihindeki toplantıda sürecin 1+5+2'ye evrildiğini ifade etti. Bunda bir tereddüt yok. Çünkü Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebi yok orada sert bir görüşme geçiyor."

AKŞENER ÖNCE OLUMSUZ YAKLAŞTI SONRA KABUL ETTİ
Akşener bu öneriye ilk başta olumsuz yaklaştığını söyleyen Şen, "Akşener toplantıya girerken 1+2 önde görülüyor ama 1+5+2 formülle dışarı çıkıyor." dedi.

KOALİSYON YİNE DAĞILIR MI?
Yaşananlar Meral Akşener'e yine masada bir dayatma bulunulduğu gösteriyor. Bu durumdan Akşener'in hoşnut olmadığı gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın da rahatsız olduğu ortaya çıkarken kurulan bu koalisyonun seçimden önce yine dağılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
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