Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Hatay'da: MHP Lideri Bahçeli ile birlikte çadır kentte vatandaşın derdini dinlediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı üçüncü kez ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kırıkhan ilçesindeki çadır kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın dertlerini dinleyip sohbet etti.