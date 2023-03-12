Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Hatay'da: MHP Lideri Bahçeli ile birlikte çadır kentte vatandaşın derdini dinlediler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı üçüncü kez ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kırıkhan ilçesindeki çadır kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın dertlerini dinleyip sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kentte incelemelerde bulundu.
Burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlardaki depremzedelerin derdini dinleyip sohbet etti.
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