Adana'da deprem meydana geldi! AFAD ile Az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

Gelen son dakika haberine göre; Adana'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı sonrası herhangi bir can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşların büyük korku yaşadığı kaydedildi. AFAD verilerine göre; Adana depremi saatler 15:31'i gösterdiğinde yaşandı. İşte Adana'dan gelen deprem haberinin detayları.

Adana'da bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; Bafra ilçesinde meydana gelen sarsıntı yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar '12 Mart 2023 Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde şiddetinde?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Adana deprem haberinin detayları.ADANA'DA KORKUTAN DEPREMAFAD: Merkez üssü Adana Saimbeyli'de saat 15.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.