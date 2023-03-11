  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek

CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarı için Miami, Berlin ve Varşova’ya gidecek. Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, seyahatler için belediye kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.

CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
Ekleme: 11.03.2023 - 10:21 Güncelleme: 11.03.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Depremden etkilenen Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta 46 bin kişi yaşamını yitirdi. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu.

Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarları için yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Başkan Günel ve ekibinin 3 farklı ülkeye yapacağı seyahat için belediyenin kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.

CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek

İHALE YAPILDI
Başkan Günel ve ekibi 7-9 Mart'ta ITB Berlin Fuarı, 16-18 Mart'ta ITTF Warsaw, 27-30 arasında ise Seatrade Cruise Global Miami Fuarları organizasyonu için 15 Şubat'ta ihaleye çıktı. 2 Mart'ta yayınlanan ihale sonucuna göre kazanan By Seyahat Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Türkiye depremde yaralarını sarmaya çalışırken, 2 milyon 436 bin lira seyahatler için harcanması büyük tepki çekti. İhalenin içeriğinde organizasyon, ulaşım, transfer, yeme içme, konaklama, farlı dillerde tanıtım kitapçıkları hazırlanması, anahtarlık, kargo ve nakliye giderleri yer alıyor.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
Seçim süreci resmen başladı: YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi! Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret...
Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki!
Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı! Bakan Kurum: 13 kurul oluşturulacak
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor
YSK: Birinci turda sonuç alınmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek
Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum
'6'lı Masa'da her başlık ayrı biz kriz: Her söylemleri birbirlerine ters!
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu