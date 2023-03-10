Enkaz altındaki insanlarla dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin 11 ili etkilediği ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun bir çalışmanın başladığı belirtildi. 'Discord' adlı sosyal paylaşım uygulamasındaki bir kanaldan, enkaz altında kalan vatandaşlara, onlara umut vaat edecek konuşmalar yapılıp dalga geçildiği şeklindeki çok sayıda ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.Yapılan utanç dolu konuşmanın içeriğine de verilen iddianamede, şüphelilerin enkaz altındaki vatandaşa 'şuan neredesiniz, enkaz altında mısınız, bak bağırıyorum duyamıyor musunuz, megafondan bağırıyorum' diyerek güldüğü ve küfrettiği anlatıldı. Enkaz altında kalan depremzedenin ise bulunduğu apartmanı söyleyerek, 'Duyamıyorum, çok üşüyorum' dediği satırlar can yakan detaylar olarak yer aldı.Bu konuşmayı yapan şüphelilerin Yunus Sarıdağ, Hayati Toprak Öztezcan ve 18 yaşından küçük M.B. olduğunun tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin suçu birbirinin üzerine attığı aktarıldı. Hesap sahibi olan şüpheli için adli kontrol uygulandığı, depremzedeye umut veren şüphelinin ise tutuklandığını aktaran savcılık, 'Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği sırada, sosyal medya platformları da aktif bir şekilde kullanıldı' dedi.Çirkin olaya ilişkin videonun sadece bir hesaptan paylaşılması nedeniyle 2.6 milyon kişi tarafından görüntülendiğini ve diğer hesaplardan da görüntülenme rakamları göz önüne alındığında çok geniş kitlelere ulaştığını belirten savcılık, 'Ulaştığı kitlelerde derin yaralar açarak insanların manevi yönden olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verdi. Yaptıkları eylem toplumsal bir tepkiye neden oldu' diyerek dikkat çeken tespitler yaptı.Savcılık, her iki şüphelinin de 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 11 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti. Yaşı 18'den küçük olan şüphelinin soruşturmasının ise devam ettiği belirtildi.