Finlandiya gaza bastı: NATO için tarih verdi! Rusya sınırına çitli engel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, SAMAK İskandinav Zirvesi'ne katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile zirve öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlatan Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin de ele alınacağı görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.NATO ülkesi üyelerin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kısa sürede onaylamasının tarihi bir karar olduğunu belirten Stoltenberg, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gelecek hafta Brüksel'de Finlandiya-İsveç-Türkiye görüşmesinin gerçekleştirileceğini hatırlattı.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için çalışmaların sıklaştırıldığını açıklayan Stoltenberg, 'İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuru yaptı. Bu süreçte 30 NATO müttefiki, iki ülkenin katılımını kabul etti. Şu ana kadar 30 ülkeden 28'i katılım protokolüne imza attı. Macaristan Parlamentosu da, görüşmelere birkaç gün içinde başlayacaklarını açıkladı. Umuyorum ki onlarda yakın zamanda iki ülkenin üyeliğini onaylayacak' dedi.Türkiye'nin özelikle İsveç ile ilgili bazı endişelerini dile getirdiğini belirten Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın daha önceye göre şu an üyelik konusunda daha iyi bir konumda olduğunun altını çizdi. İki ülkenin NATO üyeliği için net bir tarih veremeyeceğini aktaran Stoltenberg, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, 'Türkiye dahil tüm müttefikler, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararının bir parçası. Türkiye katılım protokolünü imzaladı. Finlandiya ve İsveç de kriterlerde anlaşmaya vardı. İki ülkede de belirttikleri taahhütleri yerine getirdi. Artık Ankara ve Budapeşte'nin üyelikleri onaylama zamanı geldi. Türkiye ile onay sürecinin ardından da yakın diyalog içinde olmamız önemli' ifadelerini kullandı.Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kararlaştırıldığını belirten Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya'nın NATO'nun sınırlarını geçemeyeceğini de sözlerine ekledi.Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde tamamlanmış olmasını ümit ettiğini söyledi.Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Marin, üyelik için birlikte başvuru yaptıkları İsveç ile birlikte tüm kriterleri karşıladıklarını ve üye olmayı beklediklerini belirtti.'Şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hala bekliyoruz.' diyen Marin, NATO'nun açık kapı politikası ve ittifakın güvenilirliğinin de söz konusu olduğunu ifade etti.Marin, 'Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Yazın Vilnius'da yapılacak zirve toplantısından önce olmasını ümit ediyoruz.' diye konuştu.Macaristan'ın onay süreciyle ilgili bir gecikmeden haberdar olup olmadığı, bir engel bekleyip beklemediği sorulan Marin, şunları dile getirdi:'Macaristan'ın özel bir ihtiyacı olup olmadığı konusunda haberim yok. Başından beri Finlandiya'nın veya İsveç'in üyeliği hakkında bir sorun olmadığını, onaylayacaklarını söylediler. Kendi süreçleri ve takvimleri var. Biz bunu bekliyoruz. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birçok kez konuştum. Son görüşmemizde de takvimleri olduğunu, onaylayacaklarını söyledi. Üyelik başvurumuzla ilgili bir kez bile bir şarttan söz etmediler. Tam tersine onay vereceklerini ama bunun biraz zaman alacağını söylediler.'Öte yandan ayrıca Finlandiya'dan Rusya'yı da ilgilendiren bir hamle geldi. Hükümet, ülkenin doğusunda bulunan Rusya sınırındaki Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.Finlandiya Sınır Muhafızı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu bariyer uygulamasının pilot aşamada olduğu ifade edildi.Çalışmalara bugün orman temizliğiyle başlandığı ifade edilen açıklamada, 'Imatra geçiş noktasının her iki tarafında üç kilometre uzunluğunda çitin inşa çalışmalarına başlandı. Mart ayında yol yapımı ve çit montajına başlanacak. Ardından teknik gözetim sistemi yapılacak. Pilot uygulamanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, hükümet tarafından söz konusu proje için sağlanan fonun 70 kilometrelik bariyer için kullanılacağı kaydedildi.