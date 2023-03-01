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EYT yasası Meclis'ten geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla, bu yıl 2 milyon 250 bin kişi mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkı kazandı.

EYT yasası Meclis'ten geçti
Ekleme: 1.03.2023 - 01:43 Güncelleme: 1.03.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
EYT yasası Meclis'ten geçti
Meclis Genel Kurulu'nda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşüldü. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı sunan düzenleme, 395 kabul oyuyla TBMM'den geçti.

'24 yıllık sorun artık çözüldü'

Teklifin kabul edilmesinin ardında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 'Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun' dedi.

8 Eylül 1999 öncesini kapsıyor

EYT teklifi ile 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Düzenleme, EYT'lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için işverene yüzde 5 destek primi verilecek. Kamuda kadroya geçen eski taşeronları da yakından ilgilendiren düzenlemeye göre bunların zorunlu emekli olma durumu sona erdiriliyor.
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