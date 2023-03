Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gğndeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 binin üzerinde artçı sarsıntının meydana geldğini ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bir çeşit deprem fırtınasına tutulduğunu ifade etti.'Seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koyan Başkanı Erdoğan, 'Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak.' mesajını verdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntılar yaşadık. Artçı sarsıntıların yol açtığı tedirginlik sürüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuştur.6 Şubat'ta 11 ilimizi briden vuran deprem fırtınası milletimize hepsinden büyük bir acı yaşattı. 500 km'lik çapa sahip bir alandaki 14 milyon insanımızı etkiledi. Ağır kış kartlarının etkili olduğu bir günde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız deprem şehirlerine giderek çalışmaları koordine etmeye başladı.Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 985 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var.Bölgede görevlendirdiğimiz kamu perosneli sayısı 271 bin iş makinesi sayısı 15 bin, uçak sayısı 78...Bu rakamlar değil ülkemizde, dünyanın tamanında can kaybı itibarıyla böylesine geniş çaplı bir afete aynı anda müdahale edecek arama kurtarma ekibi bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Biz herhangi bir bahanenin arkasına sığınmıyoruz.Kimi eksiklikler, aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmıştır. Var gücümüzde olabilecek en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk. Birilerinin devletin ve milletin yıkıntılar arasında kalmasını beklediğini biliyoruz. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, kalıcı konutların inşasına kadar acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bunlar da hemen kendi kimliklerine büründüler. Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bu zamana kadar kaç kez gittiler? Şahsım olarak iki kez gittim. Sürekli bölgeyi tarıyoruz. Ne oluyor ne bitiyor takip ediyoruz.Bölge halkının devletin tüm unsurlarıyla harekete geçtiğini bizzat yaşayarak görüyorum. Depremin ilk anlarından itibaren sahada canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin yardım çağrısına destek veren ülkelere teşekkür ediyorum. Gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi biliyorum.Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay.Enkazları kaldıracağız, yaraları sarıyoruz. Gönülleri alacağız. İnsanımızın önüne yebni bir gelecek sereceğiz. Helallik istemek bizim zafiyetimiz değildir. Milletimizle aramızdaki samimiyetten, muhabbettendir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçen bu muhabbeti anlayamaz. Depremin başından beri bıunlara cevap vermeye tenezzül etmedik. Biz can onlar mal derdinde...Oluşturulmak istenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Şimdi tek gündemimiz depremdir. Depremin yol açtığı acılardır. Bunların telafileridir. Sözümüzü sadece millete söylüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetini giderene kadar başka bir şey ile ilgilenmeyeceğiz. Bu zor günlerde bile iç hesaplaşmadan başlarını kaldıramayıp ülkenin gerçek gündemine dönemeyenleri milletimize havale ediyoruzHatay'da 145 bin 650 konut- 15 bin 224 köyeviMaraş'ta 83 bin - 18 bin 681 köyeviMalatya 62 bin konut - 16 bin 714 köy eviAdıyaman 43 bin 400 konut -11 bin 400 köy eviGaziantep'te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy eviOsmaniye'de 11 bin 600 konut ve 1598 köy eviDiyarbakır 6 bin konut - 634 köy eviElazığ'da 4500 konut - 588 köyeviŞanlıurfa'da 3 bin konut - 700 köy eviAdana'da 1800 konut - 293 köy eviKilis 1250 konut - 1681 köy evi yapacağız.Biz yaparız, biz iş üretiriz. her seferinde bize başaramazsınız dediler ama biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. insanımızın bize olan inanç ve güvenini boşa çıkarmadık. 6 şubat depremlerinin izlerini kısa sürede inşallah sileceğiz. deprem bölgesini dayanışma içerisinde ayağa kaldıracağız.Artık hiçbir şekidle yatay ve bölgenin kültürüne uygun özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Fay hattında yapğılaşma olmayacak. Zemine uygun yerlerde ise düşük yoğunluklu az katlı sağlam binalar inşa edilebilecek.Deprem bölgesinde insanımızın vergiden sigortaya kadar pek çok yükümlülüğünü erteledik. Deprem sonrasında şehirlerin hızlıca ayağa kaldırılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.Yeni bir stratejil ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Seçimle ilgisi olmauyan bu konunun polemik malzemesi yapılmasına kesinlikle karşıyız. Ülkemizin heyelan, sel, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi bu başlıklardaki öncelikli risk alanlarını belirliyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Ön toplantısı yapılacak. Böylece Türkiye için bir Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehrilerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi hedefliyoruz. Cuma günü yapılacak bu çalışmanın koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bey yönetecektir.Ana muhalefet de yavru muhalefet de dönüşüme karşı. Bunlar kentsel dönüşümden anlamaz. Bunlar depremi görmüyorlar, bilmiyorlar.Ülke genelindeki kentsel dönüşüm alanlarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma alanı geliştireceğiz. İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Kentsel Dönüşüm Projelerini birkaç yıl içinde neticelendirme sözünü de miletimize veriyorum. Türkiye için hemen şimdi diyerek ülkemizi afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeyi en önemli taahhüdümüz olduğunu söylüyorum.'