CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinden kente gelen afetzede aileyi ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, eve ayakkabılarıyla girmesiyle tepkilerin odağında oldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremden etkilenerek Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.İşte o tepkilerden bazıları;