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Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Konya'nın Hadim ilçesinde Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöresel mimariye uygun 428 konut yapıldı. Yıllardır yeni evlerinin hayali kuran Dedemli halkı, asrın felaketinin ardından biran olsun düşünmeden evlerini depremzedelere tahsis etti.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Ekleme: 1.03.2023 - 10:22 Güncelleme: 1.03.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için merkez Meram ilçesi Karaman yolu üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konut yapıldı.

Sabah'ın haberine göre bazı hak sahipleri köyden buraya gelip yerleşirken, yüzlercesi de boş duruyordu. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Dedemli halkı da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bugüne kadar 82 hak sahibi yıllardır hayalini kurdukları evlerinin anahtarlarını biran olsun düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden depremzedelere verdi. Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş gibi illerden gelen yaklaşık 600 depremzede yeni evlerine yerleşip huzur içinde yaşıyor.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

'İLK GÜNDEN BERİ BİRAN OLSUN TEREDDÜT ETMEDİLER'

Dedemli SEYDER Başkanı Ali Ceviz ve mahalleli, oluşturdukları koordinasyon binasında hem gelen yardımları topluyor hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Başkan Ali Ceviz projenin nasıl hayata geçirildiğini anlattı.

Ceviz, 'Deprem olduktan sonra bizde ne yapabiliriz diye düşündük. 'Evim yuvan olsun' projesi kapsamında vatandaşlarımızla görüştüğümüz de onlar da biran olsun tereddüt etmedi.

Yıllardır hayalini kurdukları sıfır evlerinin anahtarlarını hiçbir koşul öne sürmeden, hiçbir ticari kaygı gütmeden bize teslim ettiler. Günden güne de bu sayı giderek arttı. Kendileri taş ve topraktan yapılan damları akan evlerde oturuyorlar. Bahar ayları gibi birçoğu da buraya gelip oturacaktı. Ama hiçbir şekilde şikayet etmediler. Bu çok büyük bir fedakarlık' dedi.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

'BU PROJE ÖRNEK OLSUN'

Depremzede vatandaşlarımızın eksikliklerini de tamamladıklarını belirten Ali Ceviz, 'Konya halkı ile el ele verip evlerin eksiklerini tamamladık.

Böyle büyük bir afette bile bizi kimsenin yıkamayacağını, dayanışmanın en süt seviyede olabileceğini gösterdik. Umarım bu proje herkese örnek olur. Bunu Dedemli halkı yapabiliyorsa sizlerde yapabilirsiniz. Gün paylaşma, birlik olma günüdür' diye konuştu. Ali Ceviz, geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışı nedeniyle baraj suyunun köyün sınırlarına kadar gelmesi nedeniyle 100 kadar ailenin köyden buraya gelerek yeni evlerine taşındığını da ifade etti.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’

Depreme Malatya'da yakalanan ve anne, babası, eşi ve çocuğuyla birlikte Konya'ya gelen Mahmut Seçen (25), 'Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bu insanlar kendileri oturmadığı evleri bize açtılar. Her şeyimizi de tamamladılar. Kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Biz daha ne isteriz' dedi. Yine depreme Malatya'da yakalanan Hasan Doğan (48) ise, '12 kişi Konya'ya geldik. Bir an olsun düşünmeden bize bu evi tahsis ettiler. Ev hem büyük hem de sıfır. Ne kadar gönlü geniş insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Dedemli halkına ne kadar teşekkür etsek azdır' diye konuştu.

Bu fedakârlığa şapka çıkarılır! ‘Bu güzellik fırsatçılara örnek olsun’
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