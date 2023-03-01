Bakan Bozdağ'dan fahiş kira artışı açıklaması! Adli süreç devam ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira artışları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bozdağ açıklamasında: "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ fahiş kira artışları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bozdağ açıklamasında: 'Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir.' ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada, fırsatçılara yönelik ağır cezalar öngören bir yasa tasarısı hazarılanacağını duyurmuştu. Bozdağ açıklamasında, 'Mevcut ceza kanunumuz yeterli değil. Cumhurbaşkanımıza arzımızdan sonra bu konuyu TBMM'nin gündemine getireceğiz.' ifadelerini kullandı.