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'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay, Altınözü'denk bir çiftlikte yaşayan 60 kişinin, AK Partili olduğu için yardım almadığını ileri sürdü. İlgili birimlerle irtibata geçen İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı. Yardım dağıtan birimlerle konuşan çiftlik sakinleri, depremin ardından çadır, battaniye, giyim ve gıda yardımlarının geldiğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

Ekleme: 1.03.2023 - 21:51 Güncelleme: 1.03.2023 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Hatay, Altınözü ilçesi, Sarıbük mahallesine bağlı Suriye sınırının sıfır noktasında olan ve depremin ilk gününden itibaren 60 kişiyi barındıran Firri çiftliğine AK Partili olmadıkları için yardım yapılmıyor.' iddiasında bulundu.

Konuyu araştırmak için bölgede yardım dağıtan birimlerle irtibata geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Özdağ'ın iddialarının asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı

Jandarma çadır kurulumuna da yardım etti

DMM'nin yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yaşanan deprem felaketinin ardından çiftliğe battaniye ve giyim malzemelerinin olduğu 2 pickup yardım malzemesi götürüldü. Yetkililer, iddiaya konu çiftliğe ayrıca 12 gıda kolisi, çorap çocuk bezi, çocuk maması gibi malzemeler götürüldüğünü belirtti.

Çiftliğe 2 çadır bırakan Jandarmanın, 'çadırları kuramadık' ihbarının ardından çiftliğe tekrar intikal ederek çadır kurulumunu da yaptığı tespit edildi.

'Asrın felaketi'ni provokasyonlarına alet ediyor: Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha ortaya çıktı

Çiftlik sakinleri iddiaları yalanladı: Tüm yardımlar geldi

DMM, iddiaya konu çiftlikteki vatandaşlardan teyit almak için, Ahmet Kıran'dan bilgi aldı.

Ahmet Kıran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASDEP ekiplerinin, AFAD'ın ve Jandarma'nın depremin ardından çiftliğe defalarca geldiğini ve her türlü yardımı aldığını doğrulayarak, sosyal medyadaki iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi.
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