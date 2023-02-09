  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

81 ilde eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle okulların bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

81 ilde eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verildi
Ekleme: 9.02.2023 - 17:22 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
81 ilde eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verildi
Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 10 ili enkaza çevirdi. Depremin dördüncü gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya devam ediyor. Kentlerde büyük yıkımlar, göçükler ve ağır kayıplar yaşanırken, mucizevi kurtuluşlar da adeta nefes oluyor. Cumhuriyet tarihinin en şiddetli afetiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar evlerine giremezken, yetkili ağızlar sık sık gelişmeleri aktarıyor.

'Tatili bir hafta daha uzatıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurmuştu.

Özer tarafından son olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tüm Türkiye'deki öğretmenlerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ildeki 13 Şubat'a kadar olan tatili bir hafta daha uzatıyoruz.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”