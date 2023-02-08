Kahramanmaraş depremi | Japonya'daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 - 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem ve ardından devam eden artçı şoklar tarihin en büyük doğal afetlerinden biri oldu. Japonya'daki büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi ile Kahramanmaraş depremleri yan-yana değerlendirildiğinde asrın felaketi gözler önüne serildi. Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu toplam enerjinin Japonya'dan 10 kat daha fazla olduğu kaydedildi. İşte rakamlarla yüzyılın felaketi:
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör Shinji Toda, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ile birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yıkıcı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor:
ASRIN FELAKETİ:
Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi - Kahramanmaraş Depremleri Karşılaştırması
KOBE DEPREMİ:
Sene: 17 Ocak 1995
Büyüklük: 6.9 (Japonya'nın en yıkıcı depremlerinden)
Deprem merkezi: Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)
KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:
Sene: 6-7 Şubat 2023
Büyüklük: 7.6 ve 7.7 (Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti)
Deprem merkezi: Karada (Yerleşim yeri yakınlarında)
KOBE DEPREMİ:
Deprem merkezinin derinliği: 16 KM
Toplam kırılma süresi: 20 saniye
Enerji miktarı: Maraş depreminden 10 kat daha düşük
Kırılan Fay Uzunluğu: 40 KM
KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:
Deprem merkezinin derinliği: 5 KM ve 16,4 KM
Toplam kırılma süresi: 1 - 1.5 dakika
Enerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazla
Kırılan Fay Uzunluğu: 400 KM (Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001'de) yaşandı.
KOBE DEPREMİ:
Levhalarda Yaşanan Hareketlilik: Nojima fayının güney tarafı 1,5 metre sağa ve 1,2 metre aşağıya hareket etti
Kullanılamaz Hale Genel Bina Sayısı: 400 bin bina
Yıkılan Ev sayısı: 250 bin
KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:
Levhalarda Yaşanan Hareketlilik: Anadolu yarımadası batı yönünde 3 metre kaydı
Kullanılamaz Hale Genel Bina Sayısı: Henüz bilinmiyor
Yıkılan Ev sayısı: 6 bin 444 (02.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
KOBE DEPREMİ:
Maddi Hasar: 200 milyar dolar
Can kaybı: 6 bin 400'ün üzerinde
Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: 500 civarında
Yaralılar: 400 binin üzerinde
Bölgenin Yaklaşık Nüfusu: 1,5 milyon
KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ
Maddi Hasar: Henüz bilinmiyor
Can kaybı: 8 bin 574 (02.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: -
Bölgenin Yaklaşık Nüfusu: 13 milyon
KOBE DEPREMLERİ:
İlk 24 saatte yapılanlar: 2 gün sonra ilk yardımlar ulaştı
Bölgedeki Bu Büyüklükteki En Son Depremin Tarihi: 1596 (Keicho-Fushimi Depremi)
Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: 310 bin kişi
Depremden sonra başlayan yangınların süresü: Yangınlar iki hafta sürdü. En büyük can kaybı yangınlar nedeniyle yaşandı.
Yanan alan: 130 hektar yerleşim alanı ve 6000 bina
KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:
İlk 24 saatte yapılanlar: 380 binin üzerinde kişi yurtlara yerleştirildi. Enkaz altından 9 binin üzerinde insan kurtarıldı, Kızılay'ın kan stokları dolduruldu
Bölgedeki Bu Büyüklükteki En Son Depremin Tarihi: 1513 (500 yıllık bir enerji birikimi)
Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: -
Depremden sonra başlayan yangınların süresi: İskenderun Limanı konteyner deposundaki yangın kontrol altına alındı. (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
Yanan alan: -
ASRIN FELAKETİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ İLE 2020 ELAZIĞ DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ
ELAZIĞ
Tarih: 24 ocak 2020
Şiddet: 6.8
Süre: 22 sn
Odak derinliği: 10 KM
Etkilediği alan: 10 bin 848 km
Etkilenen nüfus: 463 bin 276
Hasar alan bölge: Elazığ (Merkez, Sivrice) ve Malatya (Kale, Pütürge, Doğanyol)
Can kaybı: 41
Yaralı: 1631
Yıkılan bina sayısı: 633
Arama-kurtarma personeli sayısı: 7 bin 245
Arama-kurtarma aracı sayısı: 310
Mali destek: Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 milyar TL
KAHRAMANMARAŞ
Tarih: 6 şubat 2023
Şiddet: 7.6 ve 7.7
Süre: 1, 1.5 dk
Odak derinliği: 5 km ve 16,4 km
Etkilediği alan: 108 bin 812 km
Etkilenen nüfus: 13,3 milyon
Hasar alan bölge: 11 il | Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye
Can kaybı: 8 bin 574 (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)
Yaralı: 49 bin 133 (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)
Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 - (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)
Arama-kurtarma personeli sayısı: 96 bin 770
Arama-kurtarma aracı sayısı: 5 bin 434
Mali destek: İlk etapta kurumlara tahsis edilen kaynak: 100 milyar TL
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