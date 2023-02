Kahramanmaraş depremi | Japonya'daki Kobe depreminden 10 kat daha büyük: Asrın felaketini gözler önüne seren tablo

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör Shinji Toda, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti.Kahramanmaraş depreminin Japonya'daki Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi ile birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yıkıcı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor:ASRIN FELAKETİ:Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) Depremi - Kahramanmaraş Depremleri KarşılaştırmasıKOBE DEPREMİ:Sene: 17 Ocak 1995Büyüklük: 6.9 (Japonya'nın en yıkıcı depremlerinden)Deprem merkezi: Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:Sene: 6-7 Şubat 2023Büyüklük: 7.6 ve 7.7 (Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti)Deprem merkezi: Karada (Yerleşim yeri yakınlarında)KOBE DEPREMİ:Deprem merkezinin derinliği: 16 KMToplam kırılma süresi: 20 saniyeEnerji miktarı: Maraş depreminden 10 kat daha düşükKırılan Fay Uzunluğu: 40 KMKAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:Deprem merkezinin derinliği: 5 KM ve 16,4 KMToplam kırılma süresi: 1 - 1.5 dakikaEnerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazlaKırılan Fay Uzunluğu: 400 KM (Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001'de) yaşandı.KOBE DEPREMİ:Levhalarda Yaşanan Hareketlilik: Nojima fayının güney tarafı 1,5 metre sağa ve 1,2 metre aşağıya hareket ettiKullanılamaz Hale Genel Bina Sayısı: 400 bin binaYıkılan Ev sayısı: 250 binKAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:Levhalarda Yaşanan Hareketlilik: Anadolu yarımadası batı yönünde 3 metre kaydıKullanılamaz Hale Genel Bina Sayısı: Henüz bilinmiyorYıkılan Ev sayısı: 6 bin 444 (02.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)KOBE DEPREMİ:Maddi Hasar: 200 milyar dolarCan kaybı: 6 bin 400'ün üzerindeDoğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: 500 civarındaYaralılar: 400 binin üzerindeBölgenin Yaklaşık Nüfusu: 1,5 milyonKAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİMaddi Hasar: Henüz bilinmiyorCan kaybı: 8 bin 574 (02.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: -Bölgenin Yaklaşık Nüfusu: 13 milyonKOBE DEPREMLERİ:İlk 24 saatte yapılanlar: 2 gün sonra ilk yardımlar ulaştıBölgedeki Bu Büyüklükteki En Son Depremin Tarihi: 1596 (Keicho-Fushimi Depremi)Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: 310 bin kişiDepremden sonra başlayan yangınların süresü: Yangınlar iki hafta sürdü. En büyük can kaybı yangınlar nedeniyle yaşandı.Yanan alan: 130 hektar yerleşim alanı ve 6000 binaKAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ:İlk 24 saatte yapılanlar: 380 binin üzerinde kişi yurtlara yerleştirildi. Enkaz altından 9 binin üzerinde insan kurtarıldı, Kızılay'ın kan stokları doldurulduBölgedeki Bu Büyüklükteki En Son Depremin Tarihi: 1513 (500 yıllık bir enerji birikimi)Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: -Depremden sonra başlayan yangınların süresi: İskenderun Limanı konteyner deposundaki yangın kontrol altına alındı. (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)Yanan alan: -ASRIN FELAKETİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ İLE 2020 ELAZIĞ DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİELAZIĞTarih: 24 ocak 2020Şiddet: 6.8Süre: 22 snOdak derinliği: 10 KMEtkilediği alan: 10 bin 848 kmEtkilenen nüfus: 463 bin 276Hasar alan bölge: Elazığ (Merkez, Sivrice) ve Malatya (Kale, Pütürge, Doğanyol)Can kaybı: 41Yaralı: 1631Yıkılan bina sayısı: 633Arama-kurtarma personeli sayısı: 7 bin 245Arama-kurtarma aracı sayısı: 310Mali destek: Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı: 10 milyar TLKAHRAMANMARAŞTarih: 6 şubat 2023Şiddet: 7.6 ve 7.7Süre: 1, 1.5 dkOdak derinliği: 5 km ve 16,4 kmEtkilediği alan: 108 bin 812 kmEtkilenen nüfus: 13,3 milyonHasar alan bölge: 11 il | Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, OsmaniyeCan kaybı: 8 bin 574 (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)Yaralı: 49 bin 133 (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 - (08.02.2023 - 13.51 itibarıyla)Arama-kurtarma personeli sayısı: 96 bin 770Arama-kurtarma aracı sayısı: 5 bin 434Mali destek: İlk etapta kurumlara tahsis edilen kaynak: 100 milyar TL